Küresel belirsizlikler sigorta sektörünü etkiliyor

AON'UN yayımladığı 2025 ikinci çeyrek raporuna göre, jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi küresel tehditler artarken, sigorta pazarında fiyatlar düşüyor, kapasite genişliyor ve sigorta alıcıları için cazip fırsatlar doğuyor. Aon, 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını kapsayan "Küresel Sigorta Piyasası Görünümü" raporunu yayımladı. Rapora göre, kurumlar küresel ölçekte birbiriyle bağlantılı, karmaşık risklerin baskısı altında faaliyet göstermeye devam ediyor.

YENİ FIRSAT KAPILARI AÇILDI

JEOPOLİTİK gelişmeler, dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm ve iklim kaynaklı belirsizlikler piyasalardaki risk algısını artırsa da bu süreç beraberinde yeni fırsatları da getiriyor. Siber güvenlik, yönetici sorumluluğu ve yangın sigortası gibi alanlarda fiyatlar genel olarak düşüş eğiliminde. Bu trend özellikle Kuzey Amerika'da fiyatların dengeye oturmasıyla, Japonya'da ise sigortacıların kârlılığı artırma çabasıyla dikkat çekiyor. Yangın sigortasında ise pozitif fiyatlama süreci devam ediyor; bazı risk türlerinde ciddi indirimler sunuluyor.