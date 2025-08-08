Ağustos ayının kira zam oranları belli oldu

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık yüzde 33.52 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 41,13 olarak gerçekleşti. TÜİK, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.06 yıllık yüzde 33.52 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 43.23 olmuştu.