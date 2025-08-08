Bayındır’a yeni devlet hastanesi müjdesi

İzmir'in Bayındır ilçesine yapılması planlanan yeni devlet hastanesi için önemli bir aşama tamamlandı. Mülkiyeti Bayındır Belediyesi'ne ait olan Fatih Mahallesi 247 Ada 28 parselde yer alan 41.648,02 metrekarelik arsa üzerine inşa edilmesi planlanan 50 yatak kapasiteli yeni hastane projesinde sona yaklaşıldı. Arsa, Bayındır Belediyesi'nin vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi'ne devredildi. Su ve kanalizasyon altyapısı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayındır Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla tamamlandı.

AK Parti Bayındır Belediye Meclis Üyesi Hasan Aytaç Baştuğ, hastanenin 2026 yatırım programına alınmasının Eylül ayında netleşeceğini söyledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ihalesi süreci de tamamlandı. Projenin önünü açan en kritik adımlardan biri de tamamlandı. Hastanenin yapılacağı arsa, Bayındır Belediyesi'nin vergi borçlarının bir kısmına mahsuben Maliye Hazinesi'ne devredildi. Bu devir, Sağlık Bakanlığı tarafından da uygun bulunarak resmi süreci hızlandırdı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, "Hastane yatırımının önü resmen açılmıştır. Sürece katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz" dedi.