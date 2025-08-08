İnşaat malzemesi sanayi üretimi mayısta yükselişe geçti

Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi Mayıs 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun Temmuz 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre, inşaat sektöründeki büyüme 23 alt sektörün 15'inde artarken, 8'inde geriledi. İnşaat malzemesi sanayi üretimi Ocak-Mayıs 2025 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek üretim artışı yüzde 16 ile inşaat amaçlı alçı ürünlerinde gerçekleşti.

İnşaat amaçlı alçı ürünlerini yüzde 13,9 ile plastik inşaat malzemeleri, yüzde 9,9 ile yalıtımlı kablolar üretimi, yüzde 9,3 ile havalandırma donanımları üretimi, yüzde 8,9 ile metalden kapı ve pencereler üretimi, yüzde 6,1 ile mermer ve granit üretimi, yüzde 5,7 ile seramik kaplama malzemeleri üretimi ve yüzde 5,4 ile demir çelik inşaat ürünleri takip etti.

Söz konusu dönemde üretimde en yüksek gerileme yüzde 17,9 ile seramik sağlık gereçlerinde yaşanırken, onu yüzde 16,2 ile kilit ve donanım eşyaları izledi. Rapora göre, mevcut inşaat işleri hazirandaki gerilemenin ardından temmuzda toparlandı. Bu kapsamda temmuzda mevcut işler seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan artış kaydetti. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimi olumlu yansırken, mevsimselliğin etkisi de görüldü.