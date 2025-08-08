İzmir’de su satışları rekora gidiyor

İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle İzmir'in barajları rekor seviyelerde düşüşe geçti. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve kentin su ihtiyacının yarısını karşılayan Tahtalı Barajında su seviyeleri alarm verdi. İZSU önce Çeşme'de daha sonra merkez ilçelerde su kesintisi uygulaması yapmak zorunda kalırken, İzmirliler de çareyi çeşitli yöntemlerle su depolamakta buldu. Özellikle Çeşme'de damacana su satıcıları vatandaşların siparişine yetişemezken, satışların yüzde 50 oranında arttığı öğrenildi. Öte yandan kesintinin olmadığı ilçelerde de damacana su satışlarında zamlar gündeme geldi.

SAYILARI 480'E ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi İZMİRSU'ya bağlı bayilerin, Çeşme'de suyu yok sattığı öğrenilirken, İzmirSu markalı 19 litrelik damacana su 100 liraya müşteriye sunuluyor. Yıllardır Çeşme'de su satan bir bayinin yetkilisi, "Geçmişte de kuraklık yaşadık, susuzluk çektik ama hiç bu kadar yoğun bir satış olmamıştı. Arkadaşlar dinlenmeye fırsat bulamıyor. Servis araçlarımız neredeyse 2 saatte bir boşalıyor, yeniden yükleme yapıyoruz. İlçede en ucuz su, İzmirSu olduğu için talebe yetişemiyoruz, elimizden geldiğince ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz" sözleriyle yoğunluğa dikkat çekti.

Öte yandan da günlük su satışının yüzde 60 oranında arttığı ifade edilirken ünlü markaların, 19 litrelik damacana suyunun fiyatının 250 liraya kadar çıkardığı öne sürüldü. Su piyasasının ünlü bir markasına ait suyunu satan Çiğlili bir bayi ise satışlara yönelik yaptığı açıklamada "Çiğli'de su kesintisi henüz başlamadı ancak damacana su talebinde gözle görülür bir artış oldu. Bizde 19 litrelik damacana suyun fiyatı 160 lira. Talebin çok olmasına rağmen herhangi bir artış söz konusu olmadı. Vatandaşlar, susuz kalmaktan çok korkuyor. Evinde bir ya da iki damacanası varsa, üçüncüsünü aldı. Bazı vatandaşlar da bizden boş damacana alarak evindeki arıtma sudan depoladı. Günde 300 civarında su dağıtırken, dün 480 damacana satışı yapmışız" diye konuştu.

DÜKKANDA İNDİRİM

GAZİEMİR'DE faaliyet gösteren bir su dağıtım firması ise aşırı yoğunluk yaşadıklarını, bu nedenle telefonda su isteyen müşterilere, "Gelin suyu kendiniz alın, 20 lira indirim yapalım" çağrısında bulunduğu öğrenildi. Yeterince kullanma suyu depoladığını ancak içme suyu sıkıntısı çekmemek için evine 5 damacana su götürdüğünü belirten vatandaş Uğur Özdemir ise, "Herkes panik halinde. Keşke zamanında herkes su tasarrufunda bulunsaydı da bunları yaşamasaydık. Stoklu suyu dahi tasarruflu kullanmak şart oldu. İnşallah yakın bir zamanda bol suya kavuşuruz" dedi.