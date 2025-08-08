THY 7 ayda 51.2 milyon yolcu sayısına ulaştı

THY, ocak-temmuz döneminde yüzde 82.1 doluluk oranıyla 51.2 milyon yolcu taşıdı. THY'nin toplam yolcu sayısı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 artarak 51.2 milyona çıktı. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 18 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 19.6 milyona yükseldi. Bu dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82.1 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81.7, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 85.6 seviyesinde gerçekleşti.