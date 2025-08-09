Bakan Kurum: ‘Her şehrimiz küllerinden doğsun istiyoruz’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Emlak Konut Meydan Projesi alanındaki konut ve iş yerleri şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Meydan Projesi alanında konut ve dükkanların tamamlandığını ve kısa sürede yerleşimin başlayacağını ifade etti. Kurum, Gölbaşı ilçesinde imar tescil işlemlerinin tamamlandığını ifade ederek, "İmar planlama ve imar uygulama çalışmalarını da yürütüyoruz. Bu kapsamda Gölbaşı'nda 450 hektarlık alanında imar planlama faaliyetlerimizi tamamlamıştık. Mülkiyet düzenlemesini içeren bu imar uygulamasında tescil işlemlerini de bitirdiğimizi duyurmak isterim. Buradaki vatandaşlarımız için yerinde dönüşüm hibe/kredi destek işlemlerimiz ağustos ayı sonuna kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.

YARALARIMIZ SARILACAK

Deprem bölgelerindeki kentlerin yeniden inşası için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu; "Tek bir arzumuz var; 11 ilimiz yaralarını tamamen sarsın istiyoruz, her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun istiyoruz. Birer Anka kuşu gibi geleceğe kanat çırpsın istiyoruz."