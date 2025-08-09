Enerjide 700 milyarlık dev destek geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün canlı yayında sorularını yanıtladı. Elektrik ve doğal gazda devlet desteğinin süreceğini ifade eden Bakan Bayraktar, desteğin yıl sonuna doğru 700 milyar lirayı bulacağını söyledi. 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam desteğin hem elektrik hem doğal gazda 900 milyar lirayı aştığına dikkat çeken Bayraktar şöyle konuştu; "Doğal gaz ve elektrikte ilk altı ay için destek, yaklaşık 387 milyar lira oldu. Muhtemelen yıl sonuna doğru bu rakamlar, doğal gaz ve elektrikte 700 milyar lirayı bulacak. Finansman maliyetini de koyduğumuzda 1 trilyon lirayı bulan destekten söz ediyoruz. Bu program devam ediyor, önümüzdeki dönemde devam edecek. Hem sosyal adalet gereği hem de bu destek programının daha amacına matuf yürümesi için, buradan istifade eden grubun dar gelirli, en düşük emekli maaşı alan emeklilerimiz ve sabit gelirli vatandaşlarımız olması önemli."

'ELEKTRİK KESİLMEYECEK'

Azerbaycan gazının, Türkiye üzerinden Suriye'ye akmaya başladığını dile getiren Bayraktar, "Bizim yaptığımız bağlantı, 6 milyon metreküplük bir günlük kapasiteye müsaade ediyor. Bu gazla beraber yaklaşık 200 megavatlık bir santral çalışmaya başlayacak ve Suriye'de 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar bir elektrik üretebilecek. Burada bir hibe söz konusu değil, aynı zamanda ticari faaliyet de söz konusu" dedi. Elektrik tüketiminde 28 Temmuz tarihinde rekor kırıldığını da sözlerine ekleyen Bayraktar, "Klima kaynaklı elektrik tüketimi geçtiğimiz yıldan, ondan önceki yıldan çok daha fazla gerçekleşti. Çok büyük tüketimin olduğu 28 Temmuz'da yaklaşık 1 milyar 239 milyon kilovat saat elektrik tüketildi. Bu bir rekordu. Elektrik kesintileri öngörmüyoruz" açıklamasını yaptı. Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Van'da farklı lokasyonlarda yeni keşif kuyuları açtıklarını da sözlerine ekleyen Bayraktar, karada yapılan üretimin de her geçen gün artacağına dikkat çekti.

ÇİFTÇİLERE TOPLAM 89 MİLYARLIK ÖDEME

TARIM ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında çiftçilere 89 milyar 728 milyon liralık destek ödemesi yaptı. Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı tarımsal desteklerden bu yıl 2,9 milyon çiftçi yararlandı. Bu dönemdeki ödemelerin yüzde 77,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,7'si hayvansal üretim, yüzde 2,8'i kırsal kalkınma, yüzde 0,6'sı AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimi desteği olarak kayıtlara geçti. Öte yandan bakanlık, 116 milyon 301 bin 135 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına dün aktarıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada mazot ve gübre desteği için 40 milyon 94 bin 882, hububat için 34 milyon 423 bin 594 ödendiği aktarıldı.