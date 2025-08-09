Ersoy: Turizmde gelir rekorunu kırdık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki Tios Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, turizm rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak yıl sonu hedeflerine yaklaştıklarını ifade etti. Ersoy şöyle konuştu; "2025 yılının ilk 6 ayında turizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 milyonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz."