Manisalılar kiralayacak konut bulamıyor

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği (MEM-DER)Başkanı Bahattin Akyüz, özellikle kamu çalışanlarının tayin döneminin başlamasıyla birlikte, Manisa'ya gelen yeni öğrenciler ve memurlar için kiralık konut sıkıntısı olduğunu acil olarak imar çalışması yapılması gerektiğini söyledi. Akyüz, Manisa'da ortalama kiraların 20 bin TL olduğunu vurguladı. Akyüz, eski konutların değerli olduğunu ancak birçoğunun tadilat görmediği için ihtiyaca tam yanıt veremediğini ifade etti.

ÜRETİM YETERSİZ

Yeni konutlarda da sıkıntı yaşandığını vurgulayan Akyüz, "Her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu sıkıntı, bu imar problemi çözülmedikçe Manisa'da bu sıkıntının biteceğini düşünmüyoruz" dedi. Yeni konut üretiminin zaman zaman ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Akyüz, vatandaşların daha ferah ve kullanılabilir konutlara yöneldiğini, bu konuda da büyük sıkıntıların olduğunu vurguladı. Akyüz, "İnsanlar daha ferah kullanılabilir konutlarda oturmak istiyorlar bu konuda biraz sıkıntımız var. Orta hali insanlar için Manisa'da kiralık ev bulma konusunda gerekli yardımlarımız oluyor. Kiralık evler bulunabiliyor. Yeni evlerde sıkıntımız var. Manisa'da kiralar yüksek normal standart evlerde kiralar 20 bin TL. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Manisa'da mutlaka imar sorunu çözülmesi lazım. İmar çözülmediği sürece de kiralık konut sıkıntısı devam eder. Biz de insanlara yok demekten sektör olarak utanıyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" dedi.