Bakanlık çevreyi ihlal edenlere göz açtırmıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarının çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik denetimleri sürüyor. Kirliliğe karşı kontrollerini yapıp idari cezalar uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya varan yaptırımlar devreye alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, 1 Ocak 2025-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Manisa genelinde 487 çevre denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda 69 adet Çevre Kanunu ihlali için toplam 91 milyon 656 bin 39 TL idari para cezası uyguladı.