  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Erkeklerin gıda etiketlerini okuma nedeni fiyat kaygısı

Erkeklerin gıda etiketlerini okuma nedeni fiyat kaygısı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Erkeklerin gıda etiketlerini okuma nedeni fiyat kaygısı

TARIM ve Orman Bakanlığı, yaptığı çalışma ile vatandaşların gıda etiketi okuma alışkanlıklarını inceledi. Bu kapsamda vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için "Gıda Okuryazarlığı El Kitabı" da hazırlayan Bakanlık, erkeklerin yüzde 71'inin gıda etiketlerini gıdaların fiyatlarını öğrenmek için okurken, kadınların yüzde 79'unun ise gıdaların enerji değerlerini öğrenmek için okuduklarına dikkat çekti. Medeni duruma göre yapılan karşılaştırmalarda evli bireylerin gıda etiketlerini okuma sıklığının bekarlara göre daha yüksek olduğu belirlendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA