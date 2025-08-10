Gençlerin kırsala dönüşü yeni teşviklerle artacak

DAMIZLIK Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yeni teşvik ve desteklerle gençlerin kırsala dönüşünün hızlanacağını belirterek, "Köylerin ekonomik canlılığının artırılması, tarımsal üretimin yaşlanan nüfusa bağlı kalmamasının hedeflenmesi tarımda sürdürülebilirliğe olumlu etki edecektir" dedi. Kırsalda yaşamayı ve üretimi teşvik edecek uygulamaların kısa sürede yürürlüğe girmesini beklediklerini anlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Hazırlığı yapılan planla, gençlerin kendi işlerini kurmalarının yanı sıra köylerin ekonomik canlılığının artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin yaşlanan nüfusa bağlı kalmamasının hedeflenmesi tarımda sürdürülebilirliğe olumlu etki edecektir."