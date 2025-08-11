ADÜ Hastanesi’nden beş yeni dev yatırım

AYDIN'DA Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi, sağlık altyapısını güçlendirmek ve hasta memnuniyetini artırmak amacıyla beş farklı alanda eş zamanlı yatırımları hayata geçirdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in öncülüğünde başlatılan projelerle, hastanenin fiziki yapısı ve hizmet kapasitesi önemli ölçüde yenileniyor. Yeni yatırımlar kapsamında Poliklinik ve laboratuvar binası, Acil servis yanına modern kafeterya, Banka tipi vezneler ve sağlık kurulu birimleri, Güncellenmiş yangın söndürme sistemleri ve Yeni çocuk diyaliz merkezi gibi birimler inşa edilmeye başlandı. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, hastanenin hasta kapasitesi artacak, erişilebilirlik ve hizmet kalitesi de önemli ölçüde yükselecek