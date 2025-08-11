Bodrum koyları istilacı yat tehlikesi altında

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, bu sezon özel yat sayısındaki rekor artış, hem deniz ekosistemini hem de yerel denizcilik ekonomisini tehdit eder boyuta ulaştı. Bodrum Denizciler Derneği, yasa dışı atık boşaltımı, uzun süreli demirleme ve denetim eksikliği nedeniyle 'istilacı yat türü' olarak nitelendirdiği özel teknelerin, koylardaki yaşamı yok olma noktasına getirdiğini açıkladı.

Bazı özel yatların koylarda aylarca demirli kalarak deniz dibine, bitki örtüsüne ve balık popülasyonuna büyük zarar verdiğini belirten Altunkaya, "Bazı bölgelerde deniz kenarında yürürken bile ağır atık kokusu hissediliyor. Kaptanlarımız koylarda yer bulamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.