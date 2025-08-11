Dünya lunaparklarına Türk malı imzası

ULUSLARARASI Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, lunaparklarda yer alan ürünlerin imalatında adından söz ettiriyor. Dünyada, söz konusu sektörde ülkelerin önemli ticaret partnerleri arasında yer alan Türkiye, geçen yıl en fazla ihracat yapan 8. ülke olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda 2020'de 97 ülkeye 24 milyon 32 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2021'de ihracat yapılan ülke sayısı 109'a, ihracat tutarı ise 26 milyon 517 bin dolara yükseldi. Bu alandaki ivmesini 2023'te de sürdüren Türkiye, 117 ülkeye 51 milyon 541 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl ise ihracat yaptığı ülke sayısı 111'e gerileyen Türkiye'nin ihracatı önceki yıla göre yüzde 55,8 artışla rekor seviye olan 80 milyon 306 bin dolara ulaştı. Böylece 5 yılda Türkiye'nin eğlence sektöründe ihracatı 223 milyon 257 bin dolar olarak hesaplanırken, ürün satılan toplam ülke sayısı 143 oldu.