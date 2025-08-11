Piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

GELECEK hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu İstanbul'da açıklayacak. Bunun yanı sıra salı günü açıklanacak ödemeler dengesi yakından izlenecek. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi sanayi üretimi, salı ödemeler dengesi, çarşamba konut satışları, perşembe TCMB enflasyon raporu, cuma, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi verileri takip edilecek.