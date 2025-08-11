Son dakika: Altın fiyatları yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.



Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor.



Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,9 azalışla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.



Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması küresel pay piyasalarında risk iştahını artırırken güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.