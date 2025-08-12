650 milyon dolarlık finansmana onay

DÜNYA Bankası, İstanbul'un afetler için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen İstanbul Dirençlilik Projesi'ne yönelik 650 milyon dolarlık krediye onay verdi. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Dirençlilik Projesi, "acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi", "kamu binalarının dirençliliğinin artırılması", "teknik yardım ve kurumsal güçlendirme" ile "şarta bağlı acil durum müdahalesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanıyor. Projeyle, 250 acil sağlık hizmetleri istasyonu, iki arama ve kurtarma merkezi, 19 itfaiye istasyonu ve orman yangını tespit kulesinin içinde yer aldığı kritik acil durum müdahale altyapısının inşası finanse edilecek.