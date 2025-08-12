Avrupa hayalinin sonu hüsran

Son yıllarda özellikle gençler arasında artış gösteren yurt dışı göçü, kimi zaman beklenmedik hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabiliyor. Türkiye'den Almanya'ya taşınan genç bir kadının sadece 1 ay sonra çektiği video ile dile getirdiği pişmanlık, sosyal medyada gündem oldu. Almanya'ya daha iyi bir yaşam ve ekonomik özgürlük hayaliyle gittiğini belirten genç kadın, yeni hayatında büyük bir boşluk ve yalnızlık hissettiğini ifade etti. İstanbul'daki yaşantısını özlediğini vurgulayan genç, Almanya'daki yaşam tarzına adapte olamadığını söyledi.

Genç kadın, "Buradan Almanya'ya geleceklere duyuruyorum; gelmeyin" diye konuştu.

"İSTANBUL'U ÖZLEDİM"

Videoda duygularını açıkça dile getiren genç kadın, "Buradan Almanya'ya geleceklere duyuruyorum; gelmeyin! Bütün kararlarımdan cayıyorum. Sadece 1 ayım gitti ama yetti. İstanbul'u köpek gibi özledim. Oradaki hayatım mükemmelmiş. Arkadaşlarımla vakit geçiriyordum, istediğimde eğlenmeye gidiyordum, kebap, lahmacun yiyordum. Burada hayat yok" dedi. Yalnızlık, kültürel farklılıklar ve sosyal bağların kopukluğu nedeniyle psikolojik olarak zorlandığını anlatan genç kadın, Almanya'da geçirdiği sürede ne kadar çok şeyden vazgeçtiğini fark ettiğini söyledi. Özellikle sosyal çevresinin yokluğu ve kültürel alışkanlıklarını sürdürememesi, pişmanlık duymasına neden oldu. Paylaşımında ekonomik kaygılarla yapılan göçün mutlaka iyi düşünülmesi gerektiğini belirten genç, "İsterse 10 bin euro versinler, gelmeye değmez. İnsan sevdiklerinden, kültüründen, alışkanlıklarından vazgeçince her şeyin tadı kaçıyor. Tereddüdünüz varsa, gelmeyin" diye konuştu. Genç kadının bu paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı.

GURBETÇILERE GÜMRÜK SÜRPRIZI

TÜRKİYE'YE yaz tatili için arabalarıyla gelen gurbetçiler ücretli karayolları ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında kesilen ceza ve geçiş ücretlerini artık sınır kapılarında ödüyor. 25 Aralık 2024'te yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçlar ücretli yollarda kaçak geçiş yaptıysa ve bu ceza ödenmeden araç sınır kapısına geldiyse, Türkiye'den çıkışına gümrük tarafından izin verilmiyor. Bunun yanı sıra EDS kapsamındaki trafik cezaları da sınır geçişinde kontrol ediliyor. Ceza ödenmediyse araçlar bekletiliyor ve her geçen gün için faiz işliyor. Avrupa'da tüm kurallara uyup Türkiye'de kafasına göre takılan bazı gurbetçiler, ücretleri ödediği için tepki gösterdi.