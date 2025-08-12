MB rezervleri 5.4 milyar dolar arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, yapılan hesaplamalara göre 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre tarihi rekor kırdı. TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplama göre, 1 Ağustos haftasında 169 milyar dolar düzeyinde olan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 5.4 milyar dolar artarak 174.3 milyar dolar ile tarihi zirvesine yükseldi. Böylece rezervler en son 2025 yılı 14 Şubat haftasında gördüğü 173.2 milyar dolar zirvesinin üzerine gelerek, yeni rekor seviyesini gördü. Rezervlere ilişkin nihai veriler 14 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.