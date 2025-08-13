Balıkçılar heyecanla 1 Eylül’ü bekliyor

DENİZLERDE av yasağının sona ereceği 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayan balıkçılar, teknelerinin bakım ve onarımı için son hazırlıklarını yapıyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona erecek olması nedeniyle, teknelerini limana çeken balıkçılar hazırlıklarına devam ediyor. Palamut avcılığının 15 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısıyla küçük tekne sahipleri de ağlarını elden geçirip teknelerinin boya ve makine bakımlarını yapıyor. 40 yıllık balıkçı Recep Yeni, bereketli bir sezon dilediklerini belirtti. Yeni, "Her sene yapılan işleri tekrarlıyoruz. Boyası, macunu, zımparası, makine bakımlarıyla sezona hazırlık yapıyoruz. İnşallah bol ve bereketli bir sezon olur" dedi.