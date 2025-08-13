‘Çeyrek altın yıl sonunda 10 bin lirayı görecek’

İZMİR Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, yıl sonunda gram altının 6 bin lirayı, çeyrek altının da 10 bin lirayı bulacağını söyledi. Altının ons fiyatı bir ayda 3330 dolardan 3385 dolara yükselirken, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme kararı sonrasında rakamlar adeta kanatlandı.

Başkan Buyrukçu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons, birkaç gündür tırmanışta. Altının yüksek seyretmesi için tüm şartlar hem ülkemizde hem dünya genelinde uygun zemin söz konusu. Yıl sonu beklentimiz, gram altının 6 bin lirayı geçeceği yönünde. Çeyrek altının da 10 bin lirayı öngörülüyor. Yatırımcılara bugünkü fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum."