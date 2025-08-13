Hükümetten memura ilk zam teklifi yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulundu.

YÜZDE 5 ZAM YAPILMIŞTI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları söyledi: "Bizim teklifimiz 2026 ilk 6 ay içini yüzde 10. İkinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 olmuştur." Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Yapılan bu teklifi reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.

'MÜZAKERELER SÜRÜYOR'

IŞIKHAN, 5 Ağustos'ta tamamlanan ön müzakere toplantılarında 11 hizmet kolu ile kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifleri ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızdan toplamda bin 48 teklif geldi. Bu teklifler, ön müzakerelerde ayrıştırıldı ve şu anda 1107 madde üzerinden müzakerelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.