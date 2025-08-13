İncir tadında festival

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Buharkent Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali, Tuğçe Kandemir konseriyle sona erdi. Cuma günü başlayan ve 3 gün süren festivalde binlerce ziyaretçi panayır alanını gezdi, bir ton taze incir ikram edildi. Renkli yarışmalar ve halk konserleriyle coşku doruğa çıktı.Davetlilere bir ton taze incir ikram edildi. Birbirinden ilginç yarışmaların da yer aldığı festivalin final gecesinde Ferudun Başaran, Başak Akıncı ve Sevtuğ'un ardından sahneye çıkan Tuğçe Kandemir, meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Festivalimizin en yoğun katılımlı günü olan bu özel günde, hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde festival coşkusunu doyasıya yaşaması bizleri mutlu etti" dedi.