İZBAN’da 90 dakika kaldırılsın” önerisi

İZBAN'LA ilgili İzmirlileri çok etkileyecek bir konu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gündeme geldi. Buna göre İzmirim Kart, 90 dakika ücretsiz aktarma, halk taşıt gibi uygulamaların İZBAN'da kaldırılması planlanıyor.

Konuyla ilgili önerge, Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevk edildi. Belediye Meclisi gündeminin 12. maddesinde yer alan ifadelerde "İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş (İZBAN) tarafından toplu ulaşım hizmetini teşvik eden, kent halkına sunulan Elektronik Ücret Toplama Sisteminde uygulanan ayrıcalıklardan ayrışma isteği kapsamında uygulanan fiyat tarifesine ilişkin alınan kararlarla ilgili ibarelerin kaldırılması ayrıca İZBAN ücretlendirme sisteminin "İzmirim Kart uygulamasından çıkartılması hususlarına yönelik önerge ekinde gerekçeleri ile birlikte yer alan fiyat tarifesi düzenleme talebinin görüşülmesi" bilgileri yer aldı.