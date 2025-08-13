‘Vatandaşları tekrar pazara kazandırmalıyız’

MANİSA Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, pazarlarda nakit taşıma zorunluluğunun kalkacağı ve POS cihazı kullanmanın mecburi olacağına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Bulgay, böyle bir zorunluluğun olmadığını, isteyen pazarcı esnafının POS cihazı kullanabileceğini belirtti. Bulgay, günümüzde vatandaşların nakit para taşımayı tercih etmediğine dikkat çekerek, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek" dedi. Başkan Bulgay, "Kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı ya da komisyon olmayacak" açıklamasında bulundu. Bulgay, bu çalışmanın amacının markete giden müşterilerin tekrar pazarlara yönlendirilmesi olduğunu söyledi