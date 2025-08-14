Emlakta haksız rekabet mercek altında

Bakanlık, vergi kayıplarını önlemek ve kayıt dışı kazançların önüne geçmek amacıyla emlak sektöründe kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Yürütülen çalışmalarda emlak ofisleri, gelir beyanlarından yetki belgelerine kadar çok yönlü incelemeye tabi tutuluyor. Avukatlar, doktorlar, kuyumcular gibi birçok meslek grubunun ardından Maliye'nin radarına giren emlak firmaları, artık daha sıkı kontrollerden geçecek. Denetimlerde vergi levhası, kesilen faturalar, çalışanların sigortalılık durumu ve gelir-gider farkları titizlikle inceleniyor.Gayrimenkul uzmanları konuyla ilgili olarak yapılan denetimlerin sektöre olumlu etkileri olacağı görüşünde.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTIYOR

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, "Vergi kayıpları ve düşük beyanlar nedeniyle pek çok sektörde denetimler yoğunlaştı. Emlak sektöründe de bu adımlar hem kaliteyi hem de tüketici güvenini yükseltir. Doğru çalışan meslektaşlarımızın emeği korunur, haksız rekabet sona erer" ifadelerini kullandı. Bunlara ek olarak e-Devlet sistemi sayesinde, ilanların yetki belgesi ile girilmesi ve satıldığında/kiralandığında otomatik olarak sistemden düşmesi denetimleri kolaylaştırıyor. Banka hareketleri ve kredi kartı harcamalarının beyanlarla karşılaştırılması ise kayıt dışı çalışanları kısa sürede ortaya çıkarıyor

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

GAYRİMENKUL uzmanları bu süreçlerin en hızlı ve sorunsuz şekilde ilerlemeleri için gerekli yardımı sağladıklarını, her zaman da takip ettiklerini belirtti. Araç, vergi ödemeyen, evinde veya sigortasız eleman çalıştıran kişilerin sektöre zarar verdiğini vurgulayarak, "Bu denetimler, işini doğru yapan emlakçının değerini artırır, sektörde güveni güçlendirir" dedi. Denetimlerde eksik evrakı olan emlakçılar önce uyarılacak, ardından cezai işlem uygulanacak.