İzmir dolmuşlarında nakit dönemi bitiyor

İzmir Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası arasındaki minibüslerin İzmirim Kart'a geçme süreci tamamlandı. Mecliste yapılacak oylamanın sonucunda İzmir'de minibüslerde nakit para kullanma devrinin bitmesi bekleniyor. Minibüslerde İzmirim Kart'a geçiş süreci ilk etapta Karşıyaka- Evka 2- ve Evka-6 güzergahlarında başlayacak. Sonrasında kademe kademe tüm esnafa uygulanacak. İzmir genelinde ise toplam 1192 minibüste nakit para yerine kredi kartı veya İzmirim Kart geçerli olacak.