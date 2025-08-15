Bodrum’a turist yağmuru

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonu sebebiyle, otellerde doluluk oranı yüzde 85’e çıkarken, sokaklar ve sahiller insan seline döndü. Yaklaşık 200 bin olan ilçe nüfusu, sezonla birlikte 800 bine ulaştı. Bodrum’da termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı turistler kendilerini serin sulara bıraktı.

OSMAN AKÇA

Bodrum'da turist sezonu devam ediyor. Turizmde dönemsel boşluklar yaşandığını ancak otel işletmecileri ve acentelerin hızlı şekilde aksiyon aldığını belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "En az kayıp veren destinasyonlar arasında yer aldık. İlk 7 ayı tamamladık, sezon ortasını geçtik ve iyi bir izlenim yakaladık" dedi.

Beş ve dört yıldızlı otellerde doluluk oranlarının yüzde 80-85 seviyesinde olduğunu belirten Dengiz, "En düşük oda tipine göre fiyatlar 5 bin TL ile 7 bin TL arasında. Lüks segment otellerle genelleme yapmak doğru olmaz. Bütçe dostu, herkesin hitap alabileceği oteller tercih edildi" ifadelerini kullandı.

Muğla Bodrum'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte tatil yapmak isteyenlerin de sayısında artış yaşandı.

35 ÜLKEDEN GELİYORLAR

Bodrum'un 3 saatlik uçuş mesafesinde 35 ülkeye hitap ettiğini belirten Dengiz, "Karadan, denizden ve havadan turist girişleri devam ediyor. Eylül'ün iyi geçeceğini öngörüyoruz. Ekim için şu an yorum yapmak erken" diye konuştu.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz

Dengiz, "Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler dikkatli katli olmalı. Koruyucu malzemelerle güneşe çıkılmalı, uzun süre güneş altında kalınmamalı. Güneşlenmek faydalı ancak aşırıya kaçmamak gerekiyor. Herkese iyi tatiller diliyoruz" ifadelerini kullandı.

