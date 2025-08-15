Bodrum’a turist yağmuru

Bodrum'da turist sezonu devam ediyor. Turizmde dönemsel boşluklar yaşandığını ancak otel işletmecileri ve acentelerin hızlı şekilde aksiyon aldığını belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "En az kayıp veren destinasyonlar arasında yer aldık. İlk 7 ayı tamamladık, sezon ortasını geçtik ve iyi bir izlenim yakaladık" dedi.

Beş ve dört yıldızlı otellerde doluluk oranlarının yüzde 80-85 seviyesinde olduğunu belirten Dengiz, "En düşük oda tipine göre fiyatlar 5 bin TL ile 7 bin TL arasında. Lüks segment otellerle genelleme yapmak doğru olmaz. Bütçe dostu, herkesin hitap alabileceği oteller tercih edildi" ifadelerini kullandı.

Muğla Bodrum'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte tatil yapmak isteyenlerin de sayısında artış yaşandı.

35 ÜLKEDEN GELİYORLAR

Bodrum'un 3 saatlik uçuş mesafesinde 35 ülkeye hitap ettiğini belirten Dengiz, "Karadan, denizden ve havadan turist girişleri devam ediyor. Eylül'ün iyi geçeceğini öngörüyoruz. Ekim için şu an yorum yapmak erken" diye konuştu.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz

Dengiz, "Özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler dikkatli katli olmalı. Koruyucu malzemelerle güneşe çıkılmalı, uzun süre güneş altında kalınmamalı. Güneşlenmek faydalı ancak aşırıya kaçmamak gerekiyor. Herkese iyi tatiller diliyoruz" ifadelerini kullandı.