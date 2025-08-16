Aile hekimlikleri artık modern binalarda olacak

Aile hekimliği binalarını yenileme çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında yürütülen sağlık yatırımlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aile hekimliği binalarını, aynı fiziki şartlarda standart sunabilen modern yapılara dönüştürmeye çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul'da şu ana kadar 34 aile hekimliğimizin inşaatı devam ediyor ve yıl sonuna kadar 50 Avrupa Yakası, 50 Anadolu Yakası'nda olmak üzere yenileceğimiz aile hekimliklerimizin planlamasını yaptık. En kısa zamanda bunların da inşaatına başlayacağız" açıklamasını yaptı. Memişoğlu, sağlığı kaybetmeden korumanın önemine dikkati çekerek, aile hekimlerine randevu yetkisi verdiklerini hatırlattı.