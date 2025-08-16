‘Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor’

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan piyasa katılımcıları anketini yorumladı. Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'KARARLILIKLA DEVAM'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dün finansal piyasalara ilişkin verileri de değerlendirdi. Verilerdeki olumlu seyre dikkat çeken Şimşek, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye çıktığının altını çizerek, kur korumalı mevduat stokunun iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldığını aktardı. Türk lirası mevduatın payının da yüzde 59,6'ya yükseldiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."