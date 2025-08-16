Vedat Işıkhan sendikalarla görüştü! Hükümetten taban fiyata bin TL teklifi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün memurlara zam teklifi kapsamında sendikalarla görüştü. Işıkhan, işveren heyetinin 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde, ilk teklife ek olarak aylık bin TL taban ücret artışı teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Görüşmenin ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa bin TL teklif edildi. Bu teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Yetkililer, Bakan Işıkhan'ın başkanlığında kamu işveren heyeti ile sendika başkanları arasında hizmet kolları için yürütülen müzakere sürecinin hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki hafta içerisinde devam edeceğini belirtti. Hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına ilk olarak 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulunmuştu fakat bu da kabul edilmemişti. Öte yandan görüşmelerin hem mali dengeyi koruyacak hem de memurların ve memur emeklilerinin alım gücünü artıracak bir uzlaşıyla masada imzalanarak sonuçlanması bekleniyor.