Yakında yeni enerji anlaşmaları imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'ye ihraç edilmeye başlanan doğalgaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "2 Ağustos'ta Azerbaycan'dan gelen gazı, Suriye'ye ulaştırmayı başardık. Bu projede Katar Kalkınma Fonu da yer aldı. Başta ikili bir proje gibi başlayan bu süreç, daha sonra çok taraflı ve önemli bir insani projeye dönüştü. Ayrıca yakın bir zamanda Suriye'de yaklaşık 5 milyon haneye elektrik sağlanabilecek" diye konuştu. Öte yandan Bayraktar, "Yakında teknik ekiplerin bir araya gelip Pakistan'la ilgili yeni anlaşma için müzakerelere başlamasını umuyoruz" dedi.