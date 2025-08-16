‘Yatırımcılar altına güvenmeyi sürdürsün’

ABD'nin altına vergi getireceği söylentileri ve jeopolitik gelişmeler piyasaları hareketlendiriyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yıl sonu için öngörülerini paylaştı. Yıldırımtürk, bunun altın fiyatları üzerinde kalıcı bir baskı yaratmayacağını, geçici dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi. Yıldırımtürk, altının yaz aylarında 3 bin 300-3 bin 400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti. Yıldırımtürk "Eylül ve ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek" dedi.