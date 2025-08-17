5G için geri sayım başladı! 10 kat daha hızlı internet yolda

Türkiye'yi yüksek hızlı internetle tanıştıracak 5G'de son viraja girildi. Mobil operatörler bu ay çıkılması planlanan ihale kapsamında 11 frekans paketi için yarışacak. Frekans paketlerinin asgari toplam değeri 2 milyar 125 milyon dolar olarak öngörüldü. 2026 yılında ilk 5G sinyalinin verilmesi planlanırken Türkiye böylece 10 kat daha hızlı internet imkanına kavuşmuş olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 700 MHz için A1, A2 ve A3 olmak üzere üç paket oluşturulurken, asgari frekans bedeli her bir paket için 425 milyon dolar olacak. Ayrıca, 3,5 GHz'de B1'den B8'e kadar olacak şekilde 8 paket belirlenirken, bu frekanslarda asgari bedelin bant genişliğine göre 200 milyon dolar ile 50 milyon dolar aralığında tespit edildi. Böylece, 11 frekans paketi için toplam asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak öngörüldü.

İLK SİNYAL 2026'DA VERİLECEK

Asgari değerler üzerinden çıkılacak ihale sonucunda oluşacak bedel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanacak şartnamede belirlenen usulle kazananlar tarafından üç eşit taksitle ödenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihale sürecine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada ihalenin Ağustos ayında yapılmasının planlandığını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre ihalenin eylül ayına sarkması da ihtimal dahilinde bulunurken, ilk sinyal ise 2026 yılında verilecek. İhale sürecinde, öncelikli nüfus yoğunluğu yüksek büyük şehirlerde kapsama sağlanacak ve yurda yaygınlaştırma süreci 4.5G'deki gibi aşamalı ilerleyecek.