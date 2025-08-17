Belediyelerden genç çiftlere 168 farklı destek

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere sağlanan destekler, ülke genelinde yürütülen yerel iş birlikleri sayesinde daha da genişliyor. Genç çiftlerin evlilik hazırlıklarına 109 belediyeden 16 farklı kategoride, 168 destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Faizsiz kredi desteğine ek olarak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları da devam ediyor.

GİYİM YARDIMI SAĞLANIYOR

Genç çiftlere sağlanan destekler, ülke genelinde yürütülen yerel iş birlikleri sayesinde daha da genişliyor. Çiftler, Aile Yılı kapsamında belediyelerle yapılan iş birliği çerçevesinde ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 109 belediye tarafından sunulan 168 destekten yararlanabiliyor. 61 belediye ücretsiz düğün salonu, 35 belediye ücretsiz nikah işlemleri ve 10 belediye indirimli düğün salonu imkanı sunuyor. 16 belediye beyaz eşya, çeyiz ve mobilya desteği sağlarken, 12 belediye doğrudan maddi destek veriyor. 17 belediye nikah cüzdanı ücretini karşılama, ücretsiz fotoğraf çekimi, ulaşım ve konaklama gibi farklı alanlarda destekler sunuyor. Ayrıca, 11 belediye tarafından evlilik hediyesi verilirken, 6 belediye gelinlik, damatlık ve giyim desteği sağlıyor. Öte yandan söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen 13 bin 903 genç kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturdu.