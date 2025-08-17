Elektrikli araç şarj hizmeti sunan üç şirkete rekor ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen ve rekabete aykırı hareket eden 3 şarj ağı işletmecisine toplam 24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası uyguladı. EPDK'dan yapılan açıklamada, kurumun son denetimlerinde 3 şirketin tüketicilere doğru ve güncel fiyat bilgisi sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin belirlendiği bildirildi. Elektrikli araç kullanıcılarının doğru ve güncel fiyat bilgisine erişebilmesi için işletmecilerin kendi internet sitelerinde ve EPDK'ya bildirdikleri fiyatları doğru şekilde yayımlamaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, denetimlerde 3 şirketin bu yükümlülüğü yerine getirmediğinin belirlendiği kaydedildi.

'GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

EPDK'nin uyarısına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen 3 şarj ağı işletmecisine, yürütülen soruşturma sonucunda toplam 24 milyon 684 bin 738 lira idari para cezası verildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kurumun şarj hizmetleri piyasasında rekabetçi, şeffaf ve güvenilir bir yapının korunması için gözetim ve denetim faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Hızla gelişen elektrikli araç sektörümüze layık bir şarj hizmetleri piyasası için titizlikle çalışıyoruz. Tüketicilerimizi korumak ve rekabeti sağlamak önceliğimiz. Sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere göz açtırmayacağız."