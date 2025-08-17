Marmaris güne Amerika’dan gelen turistlerle uyandı

Marmaris güne Hollanda bayraklı yolcu gemisi ile uyandı. Çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan yolcular Marmaris'e hareket getirdi. Marmaris'e bu yıl ilk seferini gerçekleştiren gemide 2.094 yolcu ve 780 mürettebat bulunuyor. Gemiden inen turistler, Marmaris Yat Limanı ve Kordon Caddesi üzerinde kafelerde ve restoranlarda zaman geçirdi. Hollanda bayrağı altında seyreden yolcu gemisi 285,24 metre uzunluğunda, genişliği ise 32,25 metre. Amerikalı turistler bol bol fotoğraf çekti. Gemi akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.