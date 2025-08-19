8 yaş altı çocukların yüzde 7.37’si BES’te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Temmuz ayına ait nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi olarak kaydedildi. Nüfusun 0-19 yaş aralığında bulunan kesimi ise 24 milyon 100 bini geçti. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 28.1 oldu.

24 BİN 797 BEBEK SİSTEMDE

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilen 0-18 yaş arası çocuk sayısı 1 milyon 778 bin 385'e ulaştı. Bu rakam, çocuk nüfusunun yüzde 7.37'sinin BES'e katıldığını gösteriyor. BES verileri yaş gruplarına göre incelendiğinde, sistemin en düşük yaşlardan itibaren tercih edilmeye başlandığı görülüyor.

2025 yılı itibarıyla BES sistemine dahil olan yeni doğan sayısı 24 bin 797 olarak belirlendi. 1 yaşındaki çocuklardan 63 bin 986'sı, 2 yaş grubundan ise 89 bin 491'i sisteme dahil edildi. Bu durum, bazı ailelerin çocuklarının geleceğini erken yaşta güvence altına almak için bireysel emeklilik sistemini tercih ettiğini gösteriyor.

Verilere göre, BES'e en yoğun katılım 7 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda toplam 114 bin 150 çocuk sistemde yer alıyor. 8 yaş grubunda bu sayı 113 bin 285'e düşerken, 6 yaşta ise 113 bin 39 çocuk BES'e dahil durumda. Özellikle 5-9 yaş aralığında sistemin daha çok tercih edilmesi, okul çağına giren çocuklar için BES'in bir tasarruf aracı olarak görülmeye başlandığına işaret ediyor. 16 yaş grubunda sisteme dahil olan genç sayısı 77 bin 565 olarak kaydedilirken, 17 yaş grubunda bu sayı 73 bin 668'e düştü.

TASARRUF GELİŞTİRİLMELİ

Uzmanlar, bu durumu ailelerin çocukları küçük yaştayken tasarruf planlaması yapma eğiliminde olmasıyla açıklıyor. Aynı zamanda 18 yaşına yaklaşan bireylerin, sisteme bireysel olarak geçiş yapmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

Ekonomistler ve finansal danışmanlar, BES'in erken yaşta çocuklara kazandırılmasının uzun vadeli tasarruf alışkanlığı açısından kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle otomatik katılımın yetişkinlerde yaygınlaştırıldığı bir dönemde, çocuklar için gönüllü katılımın sınırlı kalması, bu alanda daha fazla bilinçlendirme çalışmasına ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan bazı özel sigorta şirketleri, ebeveynlerin çocukları adına BES başlatmasını kolaylaştırmak adına çeşitli teşvikler sunuyor. Bu uygulamalar sayesinde, önümüzdeki yıllarda sistemin çocuk nüfus içindeki payının artırılması hedefleniyor. BES'e katılım oranlarının yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek oranın yüzde 9 ile 5-9 yaş grubunda olduğu görülüyor. Bu yaş grubunda toplam 6,2 milyon çocuk bulunuyor ve bunların 560 bin 768'i sisteme dahil edilmiş durumda. 0-4 yaş grubunda ise toplam nüfus 4,9 milyon olup, bu grubun 395 bin 911'i, yani yüzde 8'i BES'te yer alıyor.