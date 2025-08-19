AJet'in yeni uçaklarına yüzde yüz yerli koltuklar

Türk mühendislerinin ürettiği yerli koltuklar, hem daha konforlu seyahat deneyimi sunacak hem de ekonomik katma değer sağlayacak. YERLİ KOLTUKLAR İLK KEZ AJET FİLOSUNDA KULLANILACAK Açıklamada görüşlerine yer verilen yerli ve milli üretim koltukları tasarlayan Türk Hava Yolları iştiraki TCI Aircraft Interiors Endüstriyel Tasarım Yöneticisi Burak Ünal, koltukların ilk kez AJet'in filosuna kattığı Boeing 737-8 MAX uçaklarında kullanıldığını belirtti.



Miligram koltuklarının ince yapısı ve hafifliği sayesinde yolculara daha geniş bir diz mesafesi ve daha konforlu bir yolculuk sunduğuna dikkati çeken Ünal, "Sırt yapısında kullandığımız karbon fiber malzeme sayesinde alternatiflerine göre daha hafif ve sağlam bir ürün sağlamış oluyoruz. Bu koltuklar, EASA'nın belirlediği bir dizi teste tabi tutuldu. Yanmazlık, statik ve dinamik testlerden geçti. Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen karbon fiber malzeme sayesinde, AJet'in yakıt maliyetlerini düşürmesini, daha az karbon salınımı yapmasını ve daha çevreci bir hava yolu olmasını bu ürünümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.