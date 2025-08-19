TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İklim Kanunu kapsamında "yapay et üretimi" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin hayvancılık sektörünü hedef aldığını belirten Yumaklı, "İklim Kanunu'nda yapay et yok" diyerek kanunda yapay etle ilgili hiçbir düzenleme olmadığını ve bakanlık gündeminde böyle bir konunun bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, şap hastalığıyla mücadelede yapılan aşılara yönelik dezenformasyonlara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı üreticileri uyardı, doğru bilginin resmi kaynaklardan alınması gerektiğini söyledi.