‘Su ile ilgili 321 projeyi başlatacağız’

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Ulusal Su Kurulunun 4'üncü toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin tüm dünya için sorun haline geldiğine işaret ederek, kuraklık, su kıtlığı, taşkınlar, zirai don ve orman yangınları gibi olayların artık birer istisna değil, "yeni normal" olduğunu söyledi.

2025 su yılında yağışların geçen yılın yüzde 28 altında gerçekleştiğini vurgulayan Yumaklı, "Türkiye geneli 10 aylık su yılı yağışları, son 52 yılın en düşük seviyesine inmiştir. 2100 yılına kadar ülkemizde ortalama sıcaklıkların 4 ila 6 derece arasında artması beklenmektedir" diye konuştu. Yumaklı, ardışık kurak geçen gün sayılarının 4-15 gün artması, Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda sıcak hava dalgası beklenen gün sayısının yılda 15 günden 200 günlere ulaşması gibi sebeplerden dolayı orman yangınları riskinin de artmasının beklendiğini ifade etti. Yumaklı, şöyle devam etti: "Bu yıl su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira kaynak ayırarak, 321 projeyi daha hayata geçireceğiz. Ayrıca, önümüzdeki 10 yıllara ışık tutacak 4. Tarım Orman Şurası'nda 11'i su ile ilgili olmak üzere, 86 karara imza attık."