8.9 milyon tonluk yeşil kazanım

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu 5.27 milyon ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağladıklarını, demir yolu yatırımlarıyla 8.9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındığını belirtti. Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin açılışında konuşan Uraloğlu, Türkiye'de yük taşımalarının yaklaşık yüzde 85'inin kara yolu ile yapıldığına dikkati çekerek, bunun da sektörü karbon salınımı açısından öncelikli bir alan haline getirdiğini söyledi.

Uraloğlu, "Elektrikli Skuter Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar yaklaşık 65 bin skuter birçok ilde faaliyet göstermeye başladı" dedi. Uraloğlu, son 23 yılda gerçekleştirdikleri yaklaşık 296.5 milyar dolarlık yatırımla, mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.