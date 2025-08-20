Cevdet Yılmaz: İstihdam artışını kalıcı kılıyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istikrarlı ve dengeli büyüme anlayışıyla istihdam artışını kalıcı kılacak politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, NSosyal'deki hesabından, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyesini koruduğunu ve bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8.6 olarak gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, bu oranın Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenden daha olumlu bir seyir izlediğini bildirdi.

AMAÇ SOSYAL REFAH

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Gençler ve kadınlardaki istihdam artışı, kapsayıcı büyümenin en net göstergelerinden biri. Toplumun her kesimini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla bir yandan enflasyonu düşürürken, diğer yandan büyüme için güçlü bir zemin oluşturarak sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."