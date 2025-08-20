  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Jandarma 8000 uzman erbaş alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı'na 7.087 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık, 300 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 8.000 uzman erbaş (erkek) alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve şartları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Jandarma Genel Komutanlığı 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. jandarma.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular için şartlar ve detaylar paylaşıldı. Peki 8 bin uzman erbaş alımı için başvurular nereden yapılacak? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:
a.Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; ÖZEL EK-2 Sayı: 1411578-1190- /Per.Tem.Mrk.Pl.ve Koor.Ş. HİZMETE ÖZEL - 5 - Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)'te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak lojistik (mesleki nitelikli) alt branşlara başvuru yapacak adaylardan Tablo-5'te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2025) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2006 (dahil) - 01 Ocak 1998 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (20 Ağustos 2025) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (20 Ağustos 2020 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Uzman Erbaşlığa Geçirilme" başlıklı 5'inci Ek Maddesinde "Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler." hükmü doğrultusunda sadece J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak, Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak,

g. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, ğ. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7'de boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

Başvurular https://www.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 20 Ağustos – 03 Eylül 2025 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurular; 20 Ağustos 2025 günü başlayıp, 03 Eylül 2025 günü saat 23.59'da sona erecektir.

PTM'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Sınav ücreti yatırılmasına yönelik duyuru yapılan adaylardan 300 ₺ sınav ücreti alınacaktır. (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.),

Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçme sınavlarına çağrılmayacaktır

