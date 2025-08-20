Jandarma 8000 uzman erbaş alımı başvuru ekranı! Başvuru şartları neler? Nereden başvuru yapılır?

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a.Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; ÖZEL EK-2 Sayı: 1411578-1190- /Per.Tem.Mrk.Pl.ve Koor.Ş. HİZMETE ÖZEL - 5 - Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo (2-4)'te belirtilen eğitim seviyesindeki bölümlerden mezun olma şartı aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak lojistik (mesleki nitelikli) alt branşlara başvuru yapacak adaylardan Tablo-5'te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2025) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2006 (dahil) - 01 Ocak 1998 (dahil) tarihleri arasında doğanlar],

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6'daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (20 Ağustos 2025) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (20 Ağustos 2020 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),