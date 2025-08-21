Aydın’a TOKİ müjdesi

AYDIN'DA dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için hayata geçirilecek TOKİ Sosyal Konut Projeleri kapsamında Valilikte önemli bir toplantı düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, ilçe kaymakamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde yapılacak sosyal konut uygulamaları masaya yatırıldı. Vali Canbolat, projelerin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamayacağını, aynı zamanda "Güçlü Türkiye" vizyonuna da katkı sağlayacağını vurguladı. Konut projelerinin kentin sosyal ve ekonomik yapısına olumlu etki edeceğinin altı çizildi. TOKİ tarafından hayata geçirilecek sosyal konut projeleri kapsamında Aydın'ın farklı ilçelerinde uygun maliyetli, dayanıklı ve çevreye duyarlı konutlar inşa edilecek.