Bakan Işıkhan: Memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz

MEMUR ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memur-Sen sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı. Dün sürecin Hakem Heyeti'ne taşınacağı açıklansa da kısa süre sonra Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürme kararından vazgeçtiklerini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda sendikalara ilk zam teklifini sunmuştu.

'ÇALIŞMALAR SÜRECEK'

BU toplantıda, hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulunmuştu. Geçen hafta yapılan son görüşmede 2026'da önerilen zamma hükümetten ek teklif geldi. Memurların taban aylığında bin liralık artış önerildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Nasıl ki, bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir memurumuzu ve diğer tüm çalışanlarımızı Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir süreç içerisinde enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.