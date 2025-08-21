Belgede sahtecilik yapana sıkı yaptırımlar geliyor

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerine yönelik cezaları ağırlaştırıyor. 1 Ekim'den itibaren sahte belge kullanan mükellefler hakkında 'vergi kaçakçılığı' kapsamında işlem yapılacak, üç kat ceza uygulanacak. Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak.

'AMAÇ KALICI REFAH'

ÖTE yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığın önüne geçerken aynı zamanda refah artışını da hedeflediklerine dikkat çekti. Şimşek, "Kalıcı refah artışı sağlamanın ön şartı fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarının tesisi amacıyla uygulanan ekonomi programı sayesinde büyümede dengelenme gerçekleşmiş ve rezervler artmıştır. Böylece makro finansal istikrar güçlenmiş, dezenflasyon süreci başlamıştır. Ayrıca en düşük emekli aylığında yüzde 621 artış sağlandı" dedi.