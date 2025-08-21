İzmir’de büyük gıda operasyonu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce İzmir'deki bir işletmede yapılan kontrol sonucunda, 271 bin 897 kilogram muhtelif güvenilir olmayan tavuk ürünü, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak firma hakkında yasal işlem başlatıldı.
Müdürlüğün, sosyal hesabından konuya ilişkin açıklamada, CİMER üzerinden ihbar ve şikayetler geldiği belirtilerek, bu doğrultuda İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmeye ait soğuk hava deposunda resmi kontrol gerçekleştirildiği aktarıldı.
Ayrıca Bakanlık, İzmir'deki denetimlerde, bin ton süt ürünü ile 907 ton ultra yüksek sıcaklıkta işlenmiş (UHT) sütün ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındığını, işletmeler hakkında işlem başlatıldığını da açıkladı.
789 bin 300 adet 1 litrelik UHT süt, 6 ton 850 kilogram pastörize laktik tereyağı, 1 ton 350 kilogram UHT süt gibi ürünler ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alındı.