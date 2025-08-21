İzmir’de büyük gıda operasyonu!

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce İzmir'deki bir işletmede yapılan kontrol sonucunda, 271 bin 897 kilogram muhtelif güvenilir olmayan tavuk ürünü, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak firma hakkında yasal işlem başlatıldı.

Müdürlüğün, sosyal hesabından konuya ilişkin açıklamada, CİMER üzerinden ihbar ve şikayetler geldiği belirtilerek, bu doğrultuda İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir işletmeye ait soğuk hava deposunda resmi kontrol gerçekleştirildiği aktarıldı.